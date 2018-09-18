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    Apple представила новую операционную систему iOS 12

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Компания Apple выпустила обновление операционной системы своих мобильных устройств - iOS12.

    Как сообщает Report, система доступна для скачивания на устройствах iPhone 5s и выше, iPad Air и выше, а также на шестом поколении iPod Touch.

    Новая система увеличивает производительность приложений, клавиатуры и камеры. Голосовой помощник Siri стал умнее, появилась новая функция "Ярлыки" (Shortcuts). 

    Более того, на новой операционной системе в групповые звонки FaceTime можно пригласить до 32 человек.

    При этом пользователям будут доступны не только анимированные смайлы Animoji, но и созданные своими руками Memoji. Вы выбираете цвет кожи, волос и т.д.

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