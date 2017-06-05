Apple представила новую модель планшета iPad Pro

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Корпорация Apple представила новую модель своего планшетного компьютера iPad Pro.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, презентация этой и ряда других новинок состоялась на конференции разработчиков программного обеспечения Apple в Сан-Хосе (штат Калифорния).

Новый iPad Pro получил экран Retina с диагональю 10,5 дюйма, основную камеру в 12 мегапикселей, а также улучшенный процессор. Планшет станет дополнением к уже существующим в серии Pro моделям с диагоналями экрана в 9,7 и 13 дюймов. Новинка будет поддерживать 4K-видео, а новый процессор добавит до 30% к производительности устройства.

Цена за новый iPad Pro будет начинаться с $649 (за модель с 64 гигабайтами памяти). Оформить предварительный заказать на планшет можно будет уже начиная с сегодняшнего дня. В продажу в США он, как ожидается, поступит на следующей неделе.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, а также другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд.