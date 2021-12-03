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Apple представила лучшие игры и приложения 2021 года

Apple представила лучшие игры и приложения 2021 года Американская компания Apple опубликовала список из 15 лучших игр и приложений 2021 года для устройств Apple.
ИКТ
3 декабря 2021 г. 04:48
Apple представила лучшие игры и приложения 2021 года

Американская компания Apple опубликовала список из 15 лучших игр и приложений 2021 года для устройств Apple.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в компании подчеркнули, что приложения, вошедшие в число лучших, помогли пользователям погрузиться в свои интересы, открыть новые творческие возможности и получить новые впечатления.

В этом году корпорация отнесла к числу победителей приложений и игры, отмеченные командой App Store за "исключительное качество, инновационные технологии, креативный дизайн и положительное культурное влияние".

В число лучших игр вошел симулятор выживания Among Us, который, как подчеркнули в Apple, "побуждал пользователей говорить и слушать друг друга". Также в Apple отметили приложение для знакомств Bumble, программу для создания собственного дизайна Canva и приложение EatOkra, представляющее собой справочник ресторанов и закусочных, принадлежащих темнокожим.

Кроме того, в список победителей вошли игра для iPhone League of Legends: Wild Rift, игра для iPad Marvel Future Revolution и приложение для iPad для профессиональной редакции видео LumaFusion.

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Версия на азербайджанском языке "Apple" bu ilin ən yaxşı oyun və proqramlarını təqdim edib

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