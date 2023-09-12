Apple представила iPhone 15

Компания Apple во вторник представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 15.

Компания Apple представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 15.

Как сообщает Report , трансляция мероприятия ведется на странице корпорации в YouTube.

Новая линейка смартфонов будет представлена двумя моделями iPhone 15 и iPhone 15 Plus с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Смартфоны будут оснащаться основной камерой в 48 мегапикселей и процессором A16 Bionic, который потребляет на 20% меньше энергии, чем его предшественник. Одного заряда батареи, утверждают в компании, будет хватать на весь день.

Помимо этого, рамки экрана станут тоньше, а на его поверхность будет наноситься специальное керамическое покрытие, призванное защитить телефон от механического воздействия.