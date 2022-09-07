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Apple представила iPhone 14

Apple представила iPhone 14 Apple обновила флагманскую линейку своих смартфонов. Об этом стало известно в ходе презентации 7 сентября.
ИКТ
7 сентября 2022 г. 22:12
Apple представила iPhone 14

Apple обновила флагманскую линейку своих смартфонов. Об этом стало известно в ходе презентации 7 сентября.

Как передает Report, запись трансляции доступна на сайте компании.

Смартфоны будут выпускать в двух модификациях: базовая с 6,1-дюймовый дисплее и Max с увеличенным экраном на 6,7 дюймов. Версии mini в новой линейке нет. iPhone 14 получил тот же дизайн, что прошлое поколения и выпускается в пяти цветах: белый, черный, розовый, бежевый, красный. Apple утверждает, что увеличила время автономной работы, однако точных цифр не называет.

iPhone 14 имеет тот же чип, что и прошлое поколение - шестиядерный Apple A15 Bionic. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей и апертуру f/1.5. Представленные устройства поддерживают функцию экстренной связи через спутники, которая будет работать в отсутствии покрытия сотовых операторов.

С iPhone 14 составляет 799 долларов, iPhone 14 Max - 899. Предзаказы начнутся 9 сентября, а в продаже смартфоны появятся 16 сентября.

В начале сентября Apple предсказали успешные продажи новых смартфонов на фоне необходимости обновления устройств. По словам журналистов WSJ, это связано с тем, что свои девайсы будут обновлять владельцы вышедшего в 2019 году iPhone 11.

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