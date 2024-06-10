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Apple представила iOS 18

Apple представила iOS 18 Корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 18 с обновленными функциями в уже существующих приложениях, а также добавила новые функции - к примеру, игровой режим.
ИКТ
10 июня 2024 г. 21:58
Apple представила iOS 18

Корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 18 с обновленными функциями в уже существующих приложениях, а также добавила новые функции - к примеру, игровой режим.

Как передает Report, трансляция велась на YouTube-канале Apple.

В ОС расширили возможности для виджетов и иконок - теперь их можно переместить в любое место на экране. Появилась настройка цветовых тем на стартовом экране, обновился центр управления. Каждое приложение теперь можно будет отдельно заблокировать или скрыть - а разблокировать, к примеру, с помощью пароля или Face ID.

Изменения коснулись приложения "Сообщения" - теперь можно отвечать на сообщения с помощью любых эмодзи, использовать разные виды текстов. Также сообщения можно отправлять в заданное время (отложенная отправка).

В iPhone с iOS 18 появится игровой режим для повышенной производительности во время гейминга. Кроме того, новая операционная система позволит людям переводить деньги просто поднеся свои смартфоны друг к другу.

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