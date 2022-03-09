Apple представила бюджетный iPhone с поддержкой 5G и новым процессором

Apple на своей презентации представила обновленную модель своего смартфона iPhone SE с новым процессором и поддержкой 5G.
Смартфон оснащен улучшенной батареей и поддержкой 5G. Из новых функций - возможность считывать текст прямо с камеры, выделять его и копировать в другие приложения. В iPhone по-прежнему только одна камера на 12 МП, а также поддержка сканера отпечатков пальцев Touch ID.
Смартфон представлен в трех цветах - белый, черный и красный. Стартовая цена iPhone SE - от 429 долларов США.
Помимо этого, Apple выпустила смартфоны iPhone 13 и 13Pro в зеленом цвете. Его технические характеристики не изменились. Предзаказ смартфонов в мире стартует с 10 марта, основные продажи iPhone начнутся 18 марта.
Также компания представила обновленную версию iPad Air с поддержкой 5G. Планшет оснастили чипом M1, который стоит на iPad Pro. Новый девайс работает через Touch ID в кнопке разблокировки вместо Face ID. Фронтальная камера - 12 МП. Стоимость планшета в США - от 599 долларов США.
Еще одна новинка - компактный компьютер на процессорах M1 Max и M1 Ultra, последний из которых является флагманским и должен быть в два раза быстрее предыдущего. Компьютер оснащен 4 портами Thunderbolt 4, Ethernet-портом, двумя USB-портами, HDMI и разъемом для наушников. Компьютер поддерживает четыре экрана Studio и одно ТВ, максимально возможная физическая память - до 8ТБ SSD. Стоимость компьютера - от 3 999 долларов США.
Вдобавок к компьютеру Apple рассказала о новом мониторе Studio Display с чипом A13 Bionic с шестью динамиками. Монитор поддерживает разрешение 5K, диагональ 27 дюймов, он оснащен системой освещения True Tone и 12 МП-камерой.
У него три порта USB-C и один Thunderbolt на 96 Вт, который предназначен для быстрой зарядки 14-дюймового MacBook Pro. Экран стоит от 1 599 долларов США.