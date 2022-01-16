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Apple потребует от своих сотрудников пройти ревакцинацию от COVID-19

Apple потребует от своих сотрудников пройти ревакцинацию от COVID-19 Американская компания Apple потребует от своих сотрудников, работающих в офисах и розничных магазинах, пройти ревакцинацию против коронавируса с 15 февраля.
ИКТ
16 января 2022 г. 08:58
Apple потребует от своих сотрудников пройти ревакцинацию от COVID-19

Американская компания Apple потребует от своих сотрудников, работающих в офисах и розничных магазинах, пройти ревакцинацию против коронавируса с 15 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил интернет-портал Verge, ссылаясь на письмо, разосланное сотрудникам компании.

"В связи со снижающейся эффективностью первых курсов вакцинации от коронавируса и появлением чрезвычайно заразных штаммов, таких как "омикрон", бустерная доза теперь является частью своевременной вакцинации от COVID-19 для защиты от серьезной болезни", - говорится в письме.

У сотрудников будет четыре недели, чтобы пройти ревакцинацию с 15 февраля, отмечается в письме. В противном случае работникам придется сдавать тесты на коронавирус, чтобы посетить магазины корпорации, магазины компаний-партнеров или офис Apple.

Непривитые сотрудники или работники, еще не предоставившие подтверждение вакцинации, с 24 января перед приходом на работу должны будут предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антиген к коронавирусу.

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