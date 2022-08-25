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Apple подтвердила дату презентации новых iPhone

Apple подтвердила дату презентации новых iPhone Американская компания Apple разослала журналистам приглашение, в котором подтвердила дату осенней презентации.
ИКТ
25 августа 2022 г. 03:34
Apple подтвердила дату презентации новых iPhone

Американская компания Apple разослала журналистам приглашение, в котором подтвердила дату осенней презентации.

Как передает Report со ссылкой на международные СМИ, в анонсе указано, что мероприятие состоится 7 сентября.

Отмечается, что презентация пройдет в театре Стива Джобса на территории Apple Park. Мероприятие начнется в 21:00 по бакинскому времени. Судя по приглашению, ивент состоится вживую, а не в формате записанной видеотрансляции.

По информации инсайдеров и аналитиков, на презентации впервые официально покажут новые смартфоны iPhone 14 и умные часы Apple Watch 8. Источники сообщают, что флагманские модели получат обновленный вырез, который придет на смену "челке", Always-on-Display и чипсет нового поколения Apple A16 Bionic.

При этом эксперты ожидают, что новые версии планшетов iPad и ноутбуков MacBook будут представлены позже, на отдельной презентации в октябре.

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