Apple планирует представить новый iPad в апреле

Корпорация Apple планирует обновить линейку планшетов iPad Pro, представив в апреле новую модель гаджета с улучшенным процессором

Корпорация Apple планирует обновить линейку планшетов iPad Pro, представив в апреле новую модель гаджета с улучшенным процессором.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, помимо усовершенствованного процессора, планшет будет оснащен улучшенной камерой.

Обновленный процессор, как отмечается, не будет уступать в мощности представленному в ноябре M1. Новая модель будет схожа с нынешними iPad Pro, размеры экрана сделают аналогичными - 11 дюймов (около 27,9 см) и 12,9 (32,7) соответственно. Компания также намерена оснастить экран крупной версии планшета технологией mini-LED, которая позволит сделать изображение ярче и улучшить коэффициент контрастности.

В процессе тестирования нового девайса разработчики использовали разъем Thunderbolt. Наличие этого порта сделает возможным подключение дополнительных мониторов, внешних жестких дисков и других периферийных устройств.