Apple планирует наладить производство последних cмартфонов в Индии

Американская технологическая компания Apple планирует производить смартфоны iPhone 14 в Индии, что демонстрирует сокращение последней технологического разрыва с Китаем.

Американская высокотехнологичная компания Apple планирует производить смартфоны iPhone 14 в Индии, что демонстрирует сокращение последней технологического разрыва с Китаем.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Как передает агентство, корпорация долгое время производила большую часть своих iPhone в Китае, но ищет альтернативы из-за проблем между правительствами США и Китая. На решение компании также повлияло то, что растут риски "нарушения экономической активности" в Китае из-за введения в отдельных частях страны ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Компания работает с поставщиками, чтобы нарастить производство в Индии и сократить отставание в изготовлении нового iPhone с шести до девяти месяцев, характерных для предыдущих выпусков.

Аналитики из TF International Securities, заявили, что они ожидают, что Apple начнет поставки следующей модели iPhone из обеих стран примерно в одно и то же время, что позволит компании диверсифицировать цепочки поставок.

Foxconn Technology Group, основной производитель iPhone, изучила процесс доставки компонентов из Китая и сборки устройства iPhone 14 на своем заводе в окрестностях города Ченнаи на юге Индии.

Старт продаж последних смартфонов компании запланирован на 16 сентября.