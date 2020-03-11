Apple перенесла презентацию нового iPhone из-за коронавируса

Компания Apple перенесла запланированную на март презентацию нового iPhone SE 2 на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщает itzine.ru.

Пока компания не анонсировала новую дату мероприятия.

Данное решение было принято в связи с тем, власти американского округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple, запретили массовые собрания людей из-за растущей опасности COVID-19.

Предполагается, что презентация iPhone SE 2 состоится в июне текущего года. Кроме того, компания намерена перенести запуск iPhone 12 с сентября на октябрь.