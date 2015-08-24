​Apple отзовет партию смартфонов из-за дефектов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Компания Apple отзывает бракованную партию смартфонов iPhone 6 Plus из-за неполадок в работе задней камеры, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сервисная акция затрагивает в основном устройства, проданные в период с сентября прошлого года, когда iPhone 6 Plus поступил в продажу, по январь текущего.

Выявленный дефект в работе камеры не позволяет делать четкие фотографии. Количество смартфонов, подлежащих отзыву, не уточняется. Вместе с тем в Apple утверждают, что речь идет об относительно небольшой партии. Все отозванные устройства будут отремонтированы бесплатно.