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    ​Apple отзовет партию смартфонов из-за дефектов

    Сервисная акция затрагивает в основном iPhone 6 Plus, проданные в период с сентября прошлого года

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Компания Apple отзывает бракованную партию смартфонов iPhone 6 Plus из-за неполадок в работе задней камеры, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Сервисная акция затрагивает в основном устройства, проданные в период с сентября прошлого года, когда iPhone 6 Plus поступил в продажу, по январь текущего.

    Выявленный дефект в работе камеры не позволяет делать четкие фотографии. Количество смартфонов, подлежащих отзыву, не уточняется. Вместе с тем в Apple утверждают, что речь идет об относительно небольшой партии. Все отозванные устройства будут отремонтированы бесплатно.

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