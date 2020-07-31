О нас
Report Georgia

Apple отложила выпуск новых iPhone

Apple отложила выпуск новых iPhone Американская корпорация Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило агентство Bloomberg.
ИКТ
31 июля 2020 г. 10:52
Apple отложила выпуск новых iPhone

Американская корпорация Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного,
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило агентство Bloomberg. 

По словам  финансового директора компании Луки Маэстри, Apple планирует выпустить свои следующие iPhone "на несколько недель позже", чем обычно. В прошлом году новые модели были представлены в конце сентября, соответственно в этом году их презентация ожидается в октябре.

Ранее Apple опубликовала финансовые показатели за третий квартал. Чистая прибыль компании за отчетный период поднялась на 12% - до 11,253 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 11% - до 59,685 миллиарда долларов при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Apple delays iPhone 12 release date

Новости партнеров

Самое читаемое

Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
26 июля 2020 г. 16:34
В Масазыре горит автомобиль
В Масазыре горит автомобиль
26 июля 2020 г. 16:15
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
25 июля 2020 г. 03:15
Кто новый министр образования Азербайджана?
Кто новый министр образования Азербайджана?
27 июля 2020 г. 16:29
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
28 июля 2020 г. 09:59
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
26 июля 2020 г. 15:13
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
27 июля 2020 г. 18:15
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
25 июля 2020 г. 15:12
Потери Армении постепенно становятся общеизвестны
ФотоПотери Армении постепенно становятся общеизвестны
28 июля 2020 г. 19:45

Последние новости

12:06
ФотоСамолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан Армия
12:04
Число зараженных COVID-19 в Грузии возросло В регионе
11:55
Милли Меджлис рассмотрит поправки в госбюджет Милли Меджлис
11:37
В России выявили 5 482 новых случая заражения коронавирусом В регионе
11:32
Между президентами Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор Внешняя политика
11:23
Полиция Лос-Анджелеса разоблачила ложь армянского лобби Внешняя политика
11:00
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды Инфраструктура
10:52
Apple отложила выпуск новых iPhone ИКТ
10:49
Азербайджанская нефть упала в цене Энергетика
10:36
Заявление МИД Азербайджана по случаю 45-летия Хельсинкского итогового акта Внешняя политика
10:36
Учёные смогли "стереть" неприятные воспоминания людям Наука и образование
10:24
В мечети "Гейдар" в Баку совершен праздничный намаз Религия
10:00
ВС Армении нарушили перемирие 49 раз за стуки Армия
09:40
США вводят новые санкции против Ирана В регионе
09:22
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Гурбан-байрамы Внутренняя политика
Вся новостная лента