Apple отложила выпуск новых iPhone

Американская корпорация Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило агентство Bloomberg.

Американская корпорация Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам финансового директора компании Луки Маэстри, Apple планирует выпустить свои следующие iPhone "на несколько недель позже", чем обычно. В прошлом году новые модели были представлены в конце сентября, соответственно в этом году их презентация ожидается в октябре.

Ранее Apple опубликовала финансовые показатели за третий квартал. Чистая прибыль компании за отчетный период поднялась на 12% - до 11,253 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 11% - до 59,685 миллиарда долларов при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда.