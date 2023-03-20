Apple отложила разработку нового гаджета ради экономии денег

Apple отложила разработку «умной» колонки HomePod с экраном как минимум на 2024 год.

Apple отложила разработку «умной» колонки HomePod с экраном как минимум на 2024 год.

Как передает Report, об этом в своем новом дайджесте Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

По его данным, отсрочка является частью стратегии Apple по сокращению расходов. Перенос создания нового HomePod позволит Apple направить больше денег на исследования и разработки в более приоритетных направлениях вроде дополненной и смешанной реальности.

Утверждается, что стратегия по сокращению расходов направлена на повышение стабильности Apple в условиях нестабильной экономике в мире. В частности, усилия Apple должны помочь корпорации избежать массовых сокращений, которые ранее прошли в Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Amazon, Microsoft и Google.

Не допустить увольнений Apple также поможет отказ от выплат премий и наем новых сотрудников в некоторых корпоративных подразделениях.