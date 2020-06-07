Apple открывает магазины в Испании, Турции, ОАЭ и Франции

Компания Apple откроет часть своих магазинов, временно закрытых из-за пандемии коронавируса, в Испании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 8 июня, а также во Франции 9 июня.

Как передает Report со ссылкой зарубежные СМИ, об этом сообщил портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции корпорации.

Apple с середины мая открыла несколько десятков магазинов в США, которые были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. На 8 июня запланировано открытие трех фирменных торговых точек в ОАЭ, семи в Испании и двух в Стамбуле (Турция). На следующий день американская компания возобновит работу всех 20 своих магазинов на территории Франции.