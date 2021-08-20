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Apple откладывает возвращение сотрудников в офис до нового года

Apple откладывает возвращение сотрудников в офис до нового года До этого, в июне предполагалось, что компания с сентября начнет возвращать сотрудников в офисы как минимум на 3 дня в неделю
ИКТ
20 августа 2021 г. 10:49
Apple откладывает возвращение сотрудников в офис до нового года

Американская корпорация Apple на фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения новых штаммов снова откладывает срок возвращения сотрудников в офис — теперь, как минимум, до января.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо руководства сотрудникам компании.

"Компания сообщила сотрудникам, что подтвердит график возобновления офисной работы за месяц до того, как сотрудники должны будут вернуться в офис", — пишет агентство. Предполагается, что сотрудники будут работать в офисе не менее трех дней в неделю — понедельник, вторник и четверг — с возможностью удаленной работы в среду и пятницу.

Apple уже откладывала срок возвращения сотрудников в офис — в июле компания называла октябрь месяцем, когда работники вернутся в офис. До этого, в июне предполагалось, что компания с сентября начнет возвращать сотрудников в офисы как минимум на 3 дня в неделю.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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