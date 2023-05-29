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Apple отказалась от выпуска "золотого" аксессуара

Apple отказалась от выпуска "золотого" аксессуара Коллекционер редких товаров Apple под ником Kosutami рассказал в Twitter, что компания готова была представить зарядку MagSafe золотистого цвета, однако по неизвестным причинам отказалась от этой идеи.
ИКТ
29 мая 2023 г. 18:42
Apple отказалась от выпуска золотого аксессуара

Коллекционер редких товаров Apple под ником Kosutami рассказал в Twitter, что компания готова была представить зарядку MagSafe золотистого цвета, однако по неизвестным причинам отказалась от этой идеи.

Как передает Report, по словам Kosutami, к нему в руки попал прототип цветного MagSafe для iPhone, что он подтвердил фотографией. Намерена ли Apple выпустить цветные версии в будущем, не сообщается.

Заявляется, что невышедшие зарядки должны были поставляться с проводами, как MagSafe для MacBook Air 2022, а цвет алюминиевых шайб планировалось сделать более насыщенными.

Единственная доступная на данный момент официальная зарядка MagSafe для iPhone выполнена в серебристо-белом цвете. Она продается на официальном сайте Apple за $39.

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