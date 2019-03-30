Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Американская корпорация Apple приняла решение отказаться от беспроводной зарядки AirPower.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщил старший вице-президент компании по техническим разработкам Вэн Риччо.

По его словам, после долгих усилий компания пришла к выводу, что зарядка не достигает высоких требований Apple. Он также извинился перед клиентами, которые ждали запуска устройства.

Кроме того, Риччо заявил, что Apple по-прежнему считает, что будущее за беспроводной связью, и стремится продвигать опыт работы с подобными устройствами.

Ранее стало известно, что некоторые устройства Apple могут быть заблокированы из-за выявленных нарушений.