Apple отказалась от разработки популярной модели iPhone

Apple уведомила своих партнеров об отказе разработки популярной модели iPhone SE 4.

Apple уведомила своих партнеров об отказе от разработки популярной модели iPhone SE 4.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо.

По его словам, изначально Apple планировала выпустить iPhone SE 4 и испытать на нем чип для обработки сигнала сотовой связи собственного производства, чтобы понять, стоит ли его использовать в iPhone 16. Но со временем у компании возникли сомнения относительно того, что их собственный модуль связи сможет выдать мощность, соответствующую аналогичному решению от компании Qualcomm, чипами которой сегодня пользуется производитель iPhone.

Аналитик предположил, что главным образом в сложившейся ситуации выиграет компания Qualcomm, поскольку Apple придется искать поставщиков модулей связей среди сторонних производителей. И скорее всего этим производителем станет Qualcomm.

Однако Apple не хочет использовать чипы Qualcomm в iPhone SE 4, поэтому компания отказалась от разработки этой модели как минимум до 2025 года.