Apple отказалась от продажи популярных наушников

Apple перестала продавать беспроводные наушники AirPods Pro первого поколения.
Как передает Report со ссылкой на портал
При этом купить старые наушники все еще возможно в сторонних магазинах. В среднем стоимость «профессиональных» наушников Apple с функцией активного шумоподавления и режимом прозрачности будет равна более простым AirPods 3.
Беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения получили улучшенные возможности для пространственного звука, активного шумоподавления и прозрачного режима. Кроме технических изменений в виде нового чипа H2 наушники также предлагают новый кейс с динамиком и возможность управления свайпами.
AirPods Pro 2 были представлены вместе с iPhone 14 и новыми Apple Watch 7 сентября 2022 года.