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Apple отказалась от продажи популярных наушников

Apple отказалась от продажи популярных наушников Apple перестала продавать беспроводные наушники AirPods Pro первого поколения.
ИКТ
12 сентября 2022 г. 21:24
Apple отказалась от продажи популярных наушников

Apple перестала продавать беспроводные наушники AirPods Pro первого поколения.

Как передает Report со ссылкой на портал Gizmochina, приобрести оригинальные AirPods Pro, представленные в 2019 году, на официальном сайте Apple больше не представляется возможным. Теперь модельный ряд наушников компании включает в себя AirPods Pro 2, AirPods второго и третьего поколения, а также полноразмерные AirPods Max.

При этом купить старые наушники все еще возможно в сторонних магазинах. В среднем стоимость «профессиональных» наушников Apple с функцией активного шумоподавления и режимом прозрачности будет равна более простым AirPods 3.

Беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения получили улучшенные возможности для пространственного звука, активного шумоподавления и прозрачного режима. Кроме технических изменений в виде нового чипа H2 наушники также предлагают новый кейс с динамиком и возможность управления свайпами.

AirPods Pro 2 были представлены вместе с iPhone 14 и новыми Apple Watch 7 сентября 2022 года.

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