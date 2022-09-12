Apple отказалась от продажи популярных наушников

Apple перестала продавать беспроводные наушники AirPods Pro первого поколения.

Apple перестала продавать беспроводные наушники AirPods Pro первого поколения.

Как передает Report со ссылкой на портал Gizmochina , приобрести оригинальные AirPods Pro, представленные в 2019 году, на официальном сайте Apple больше не представляется возможным. Теперь модельный ряд наушников компании включает в себя AirPods Pro 2, AirPods второго и третьего поколения, а также полноразмерные AirPods Max.

При этом купить старые наушники все еще возможно в сторонних магазинах. В среднем стоимость «профессиональных» наушников Apple с функцией активного шумоподавления и режимом прозрачности будет равна более простым AirPods 3.

Беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения получили улучшенные возможности для пространственного звука, активного шумоподавления и прозрачного режима. Кроме технических изменений в виде нового чипа H2 наушники также предлагают новый кейс с динамиком и возможность управления свайпами.

AirPods Pro 2 были представлены вместе с iPhone 14 и новыми Apple Watch 7 сентября 2022 года.