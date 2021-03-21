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Apple оштрафовали в Бразилии за отсутствие зарядных устройств

Apple оштрафовали в Бразилии за отсутствие зарядных устройств Компанию Apple оштрафовали в Бразилии на 10,5 миллиона реалов (почти 1,9 миллиона долларов США). Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу (Procon-SP) увидело нарушение в отсутствии зарядных устройств в комплекте гаджетов
ИКТ
21 марта 2021 г. 05:54
Apple оштрафовали в Бразилии за отсутствие зарядных устройств

Компанию Apple оштрафовали в Бразилии на 10,5 миллиона реалов (почти 1,9 миллиона долларов США). Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу (Procon-SP) увидело нарушение в отсутствии зарядных устройств в комплекте гаджетов.

Как передает Report со ссылкой на портал G1, кроме того, в Сан-Паулу отметили, что заявленный в рекламе продукт не соответствует реальным характеристикам. Речь идет о ролике, где смартфон iPhone 11 Pro ставят под струю воды и заявляют, что он способен выдержать погружение на глубину до четырех метров в течение 30 секунд. В Procon-SP подчеркнули, что гарантия Apple не распространяется на поломки после погружения телефона в воду.

Требование бесплатно предоставить зарядные устройства бразильский потребнадзор предъявил корпорации еще 2 декабря. Ведомство сочло неубедительным аргумент компании о том, что при избавлении от зарядки в комплекте на производстве сократятся объемы углеродных выбросов и мусора, а также потребление ресурсов и ценных материалов.

Регулятор попросил Apple предоставить доказательства такого положительного эффекта. В Procon-SP указали также на то, что компания не оказывает услуги гарантийного ремонта покупателям, пользующимся неоригинальным зарядным устройством, и не сообщает о безопасности применения собственных устройств предыдущих поколений.

Американская компания объявила о решении продавать iPhone без зарядного адаптера и наушников во время презентации аппаратов серии iPhone 12. Представители Apple объяснили этот шаг заботой об экологии.

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