Apple осенью представит новые iPad mini и iMac

Компания Apple до конца 2021 года официально покажет два продукта — новое поколение планшета iPad mini и новую версию компьютера-моноблока iMac.

Компания Apple до конца 2021 года официально покажет два продукта — новое поколение планшета iPad mini и новую версию компьютера-моноблока iMac.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, дизайн iPad Mini 6 будет выполнен в стилистике планшета iPad Air. Устройство получит разъем USB-C, который заменит фирменный порт Lightning. При этом сохранится сканер отпечатка пальцев Touch ID — вместо кнопки Home он будет встроен в клавишу включения планшета. Новинка Apple, как отмечает инсайдер, не получит процессора M1: чтобы развести компактный планшет с более производительной моделью iPad Pro, все iPad Mini 6 будут доступны только с чипами серии A.

Вместе с последним поколением iPad Mini, который не обновлялся с 2019 года, должна состояться премьера флагманской версии моноблока iMac. Новый компьютер получит процессор M1X или M2 и выйдет на рынок в варианте с 27-дюймовым экраном. Другой информации о грядущей новинке пока нет.

Напомним, новые iPad и iMac были представлены в апреле — Apple показала 11- и 12,9-дюймовые планшеты iPad Pro и 24-дюймовый iMac, получившие процессор M1.