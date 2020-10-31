Apple обнаружила производственный брак в своих наушниках

Корпорация Apple выявила дефекты в некоторых произведенных ею беспроводных наушниках AirPods Pro и готова бесплатно их заменить.

Корпорация Apple выявила дефекты в некоторых произведенных ею беспроводных наушниках AirPods Pro и готова бесплатно их заменить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Apple установила, что у небольшой части AirPods Pro могут возникать проблемы со звуком", - отметили представители производителя. Как они пояснили, пользователи могут слышать треск или помехи, в том числе во время телефонных разговоров. Кроме того, может неправильно работать система шумоподавления.

Дефекты могут иметься в наушниках, которые были выпущены до текущего месяца.

В компании сообщили, что она готова бесплатно заменить AirPods Pro, в которых имеются данные неполадки. В Apple уточнили, что сервисная акция охватывает все рынки, на которых работает корпорация, и будет продолжаться в течение двух лет с момента первых продаж AirPods Pro. Она не затрагивает иные модели наушников.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация в настоящее время - около 1,9 трлн долларов США.