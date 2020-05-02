Apple "научит" iPhone распознавать маски на лицах

Apple решила изменить параметры функции Face ID, чтобы упростить разблокировку смартфонов при надетой медицинской маске.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает CNN.

Компания выпустила новую бета-версию iOS 13.5, в которой Face ID распознает маску на лице пользователя, и сразу предлагает ввести пароль для разблокировки устройства. В нынешней версии операционной системы это происходит с задержкой в несколько секунд.

CNN отмечает, что переход ко вводу пароля значительно ускорится, однако Face ID по-прежнему не сможет разблокировать iPhone, если пользователь не снимет маску.