Apple намерена оснащать свои компьютеры чипами собственного производства

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Компания Apple планирует начать с 2020 года использовать в своих компьютерах Mac процессоры собственного производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

В долгосрочной перспективе компания рассчитывает использовать собственные чипы во всех своих устройствах. Проект уже получил одобрение со стороны представителей руководства компании.

После появления данной информации акции технологической корпорации Intel, которая на данный момент является одним из поставщиков процессоров для Apple, резко упали в цене на фондовых торгах в США. В течение сессии, которая еще не завершилась, ценные бумаги Intel подешевели примерно на 8%.