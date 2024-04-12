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Apple начала блокировать Telegram

Apple начала блокировать Telegram Компания Apple начала блокировать домен Telegram (t.me) в браузере Safari на всех устройствах.
ИКТ
12 апреля 2024 г. 02:19
Apple начала блокировать Telegram

Компания Apple начала блокировать домен Telegram (t.me) в браузере Safari на всех устройствах.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.Ru.

Мобильная версия браузера Safari при попытке перейти по ссылке, ведущей в Telegram, загружает красный баннер с предупреждением об опасном ресурсе. Пропустить это предупреждение невозможно.

"Этот веб-сайт может попытаться обманным способом заставить вас выполнить небезопасные действия, например установить ПО, сообщить личную или финансовую информацию, такую как пароли, номера телефонов или данные кредитных карт", – гласит текст уведомления.

В случае с версией Safari для macOS ссылки на Telegram не загружаются, c чем связана данная проблема, не сообщается.

Telegram и Apple на момент публикации новости не прокомментировали ситуацию.

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Версия на азербайджанском языке “Apple” teleqramı bloklamağa başlayıb

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