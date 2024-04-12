Apple начала блокировать Telegram

Компания Apple начала блокировать домен Telegram (t.me) в браузере Safari на всех устройствах.

Компания Apple начала блокировать домен Telegram (t.me) в браузере Safari на всех устройствах.

Как передает Report , об этом сообщает Газета.Ru.

Мобильная версия браузера Safari при попытке перейти по ссылке, ведущей в Telegram, загружает красный баннер с предупреждением об опасном ресурсе. Пропустить это предупреждение невозможно.

"Этот веб-сайт может попытаться обманным способом заставить вас выполнить небезопасные действия, например установить ПО, сообщить личную или финансовую информацию, такую как пароли, номера телефонов или данные кредитных карт", – гласит текст уведомления.

В случае с версией Safari для macOS ссылки на Telegram не загружаются, c чем связана данная проблема, не сообщается.

Telegram и Apple на момент публикации новости не прокомментировали ситуацию.