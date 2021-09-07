Apple на следующей неделе представит новые продукты

Компания Apple 14 сентября проведет презентацию новых продуктов

Компания Apple 14 сентября проведет презентацию новых продуктов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNBC .

Ожидается, что в этот день будет представлена новая модель iPhone. Не исключено, что компания покажет обновленные версии MacBook Pro, iPad, Apple Watch и AirPods.

Apple Watch будет представлена в кардинально новом дизайне, а AirPods не обновлялись с момента выпуска в 2019 году.

С начала пандемии Apple перешла на виртуальные мероприятия, поэтому презентация новых товаров будет транслироваться онлайн на сайте компании.