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Apple на следующей неделе представит новые продукты

Apple на следующей неделе представит новые продукты Компания Apple 14 сентября проведет презентацию новых продуктов
ИКТ
7 сентября 2021 г. 20:20
Apple на следующей неделе представит новые продукты

Компания Apple 14 сентября проведет презентацию новых продуктов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNBC.

Ожидается, что в этот день будет представлена новая модель iPhone. Не исключено, что компания покажет обновленные версии MacBook Pro, iPad, Apple Watch и AirPods.

Apple Watch будет представлена в кардинально новом дизайне, а AirPods не обновлялись с момента выпуска в 2019 году.

С начала пандемии Apple перешла на виртуальные мероприятия, поэтому презентация новых товаров будет транслироваться онлайн на сайте компании.

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