Apple на следующей неделе представит новые продукты

Компания Apple 14 сентября проведет презентацию новых продуктов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на
Ожидается, что в этот день будет представлена новая модель iPhone. Не исключено, что компания покажет обновленные версии MacBook Pro, iPad, Apple Watch и AirPods.
Apple Watch будет представлена в кардинально новом дизайне, а AirPods не обновлялись с момента выпуска в 2019 году.
С начала пандемии Apple перешла на виртуальные мероприятия, поэтому презентация новых товаров будет транслироваться онлайн на сайте компании.