Apple может ввести подписку за подкасты

Это может произойти в 2021 году

Компания Apple обсуждает запуск нового подписного сервиса, который будет взимать плату за прослушивание подкастов.

Как передает Report, об этом сообщают The Information и Bloomberg со ссылкой на источники. Это может произойти в 2021 году.

Издания отмечают, что это создаст серьезную конкуренцию для других компаний, работающих с подкастами,— Spotify, SiriusXM, Amazon и др. Взимая плату за подкасты, Apple потенциально может предложить их создателям больший доход.

30 октября Apple запустила единую подписку Apple One. Она была анонсирована в сентябре во время презентации новых моделей iPad и Apple Watch. Apple One объединяет в себе стриминговые сервисы Apple Music и Apple TV+, дополнительное место в iCloud и доступ к библиотеке игр Apple Arcade.