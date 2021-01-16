Apple может ввести подписку за подкасты

Компания Apple обсуждает запуск нового подписного сервиса, который будет взимать плату за прослушивание подкастов.
Как передает Report, об этом сообщают
Издания отмечают, что это создаст серьезную конкуренцию для других компаний, работающих с подкастами,— Spotify, SiriusXM, Amazon и др. Взимая плату за подкасты, Apple потенциально может предложить их создателям больший доход.
30 октября Apple запустила единую подписку Apple One. Она была анонсирована в сентябре во время презентации новых моделей iPad и Apple Watch. Apple One объединяет в себе стриминговые сервисы Apple Music и Apple TV+, дополнительное место в iCloud и доступ к библиотеке игр Apple Arcade.