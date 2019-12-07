Apple может выпустить пять новых iPhone - ФОТО

В будущем году Apple может представить сразу пять моделей iPhone нового поколения.

Как передает Report, об этом пишет портал Macrumors со ссылкой на отчет аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.

Ожидается, что американская корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма. Еще одна новинка с тремя камерами получит экран размером не более 6,1 дюйма.

Такую же диагональ будет иметь новый гаджет с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone оснастят экраном с диагональю 5,4 дюйма. Наконец, самый маленький смартфон из новой линейки получит экран с диагональю не более 4,7 дюйма.

По мнению аналитика, последний гаджет призван заменить iPhone SE с четырехдюймовой диагональю. Он может получить название iPhone SE2. У смартфона появится более мощный процессор – A13.

Эксперт прогнозирует, что его выход придется на первую половину 2020 года. Остальные четыре модели могут выйти во второй половине будущего года. При этом все новинки будут работать с 5G.