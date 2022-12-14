О нас

Apple может разрешить загрузку приложений из сторонних источников в ЕС

Apple может разрешить загрузку приложений из сторонних источников в ЕС Компания Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store.
ИКТ
14 декабря 2022 г. 05:04
Apple может разрешить загрузку приложений из сторонних источников в ЕС

Компания Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, причиной решения послужили требования Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году. На данный момент Apple планирует ввести новые правила лишь в ЕС, однако если другие страны прибегнут к подобным мерам, то компания может расширить зону действия нововведений.

По данным агентства Bloomberg, Apple рассчитывает, что сможет подготовить соответствующие изменения в 2023 году. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято. В компании не исключают, что нововведение будет предусматривать требования Apple к сторонним приложениям. Рассматривается также возможность платной проверки со стороны компании.

Apple отказался дать комментарий агентству Bloomberg.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi