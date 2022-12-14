Apple может разрешить загрузку приложений из сторонних источников в ЕС

Компания Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store.

Компания Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, причиной решения послужили требования Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году. На данный момент Apple планирует ввести новые правила лишь в ЕС, однако если другие страны прибегнут к подобным мерам, то компания может расширить зону действия нововведений.

По данным агентства Bloomberg, Apple рассчитывает, что сможет подготовить соответствующие изменения в 2023 году. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято. В компании не исключают, что нововведение будет предусматривать требования Apple к сторонним приложениям. Рассматривается также возможность платной проверки со стороны компании.

Apple отказался дать комментарий агентству Bloomberg.