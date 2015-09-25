Начинаются продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Очередные новинки от Apple — iPhone 6s и iPhone 6s Plus — станут доступны в продаже уже в эту пятницу, однако приобрести их смогут пока лишь жители США, Великобритании, Австралии, Канады, Китая, Франции, Германии, Гонконга, Японии, Новой Зеландии, Пуэрто-Рико и Сингапура, сообщает Report со ссылкой на Sputniknews.

Новинки будут доступны в четырех цветах — к золотому, серебристому и цвету "серый космос" добавился корпус "розовое золото". Стоимость iPhone 6s в Америке начинается от 649 долларов, iPhone 6s Plus — от 749 долларов.

Телефоны оснащены iSight, которая позволит делать 12-мегапиксельные снимки, а также снимать видео с разрешением, которое в четыре раза превосходит HD-видео. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 мегапикселей, оборудованная вспышкой. Для просмотра фотографий можно будет использовать технологию Live Photos, которая записывает полторы секунды до захвата снимка и полторы секунды после, чтобы "оживить" фотографию.

Новые смартфоны оснащены новой операционной системой iOS 9.