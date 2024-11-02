Apple инвестирует $1,5 млрд в Globalstar для прямой связи с мобильными телефонами iPhone

Apple собирается инвестировать около 1,5 миллиарда долларов в спутниковую компанию Globalstar.

Apple собирается инвестировать около 1,5 миллиарда долларов в спутниковую компанию Globalstar.

Как сообщает Report со ссылкой на New-Science, в настоящее время спутниковая сеть Globalstar используется для управления службой экстренных сообщений iPhone - функцией, которая действует со времен iPhone 14 и с помощью которой можно отправлять текстовые сообщения через спутник в чрезвычайных ситуациях.

Телефон подключается непосредственно к спутникам Globalstar без необходимости использования внешней антенны или покрытия сети. Apple, как говорится в документе, опубликованном в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, инвестирует около 400 миллионов долларов в приобретение 20 процентов акций Globalstar и еще 1,1 миллиарда долларов в виде авансовых платежей на строительство новой сети. Около 232 миллионов долларов компания направит на сокращение своего долга.

Сервис работает с 31 спутником первого поколения. Apple уже вкладывала средства в Globalstar для финансирования модернизации этой сети в 2022 году, хотя суммы не были обнародованы.

Вторая инвестиция Apple будет использована для финансирования второго поколения сети Globalstar, о котором пока мало что известно.

В настоящее время перед мега-спутниковым интернет-покрытием стоит новая задача - обеспечить подключение к интернету непосредственно смартфонов без использования внешней антенны. Это возможно в основном за счет модернизации спутников с заменой их антенн.

В компании Globalstar подтвердили, что в ближайшие годы около 80 процентов покрытия ее спутниковой сети будет отдано Apple, а остальная часть — другим приложениям и клиентам.