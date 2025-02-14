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Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений

Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений Приложение китайской соцсети TikTok вернулось в App Store и Google Play.
ИКТ
14 февраля 2025 г. 20:11

Приложение китайской соцсети TikTok вернулось в App Store и Google Play.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет MarketWatch.

Apple Inc. и Google (принадлежит Alphabet Inc.) удалили TikTok из своих магазинов приложений после вступления в силу 19 января закона о запрете соцсети в США. Впрочем, новый президент страны Дональд Трамп в первый день после вступления в должность отложил этот запрет.

Власти США дали TikTok срок до 4 апреля на изменение структуры собственности, необходимое для продолжения ее работы в стране. Трамп заявлял, что Соединенным Штатам должны принадлежать 50% компании.

Американские СМИ в четверг сообщили о письме генерального прокурора США Пэм Бонди, в котором она пишет, что министерство юстиции страны не будет вводить запрет TikTok в силу.

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