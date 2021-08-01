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Apple и Google удалили приложение для знакомств невакцинированных

Apple и Google удалили приложение для знакомств невакцинированных Корпорации Google и Apple удалили из своих магазинов - Google Play и App Store - приложение Unjected, которое подчеркивало свою "антипрививочную" направленность.
ИКТ
1 августа 2021 г. 22:53
Apple и Google удалили приложение для знакомств невакцинированных

Корпорации Google и Apple удалили из своих магазинов - Google Play и App Store - приложение Unjected, которое подчеркивало свою "антипрививочную" направленность.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сначала приложение удалили из Google Play. Проверка начала из-за участившихся публикаций с призывами бойкотировать вакцинацию, а также о том, что вместе с вакцинами от коронавируса в тело человека якобы вживляют встроенные наночипы, которые подключают людей к системам связи 5G.

Позднее приложение также удалила и Apple с формулировкой о том, что оно распространяет "ненадлежащее отношение к COVID-19 и распространяет дезинформацию".

Авторы Unjected, которое появилось в мае текущего года, позиционируют себя как "сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова".

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