Apple и Google удалили приложение для знакомств невакцинированных

Корпорации Google и Apple удалили из своих магазинов - Google Play и App Store - приложение Unjected, которое подчеркивало свою "антипрививочную" направленность.

Корпорации Google и Apple удалили из своих магазинов - Google Play и App Store - приложение Unjected, которое подчеркивало свою "антипрививочную" направленность.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg .

Сначала приложение удалили из Google Play. Проверка начала из-за участившихся публикаций с призывами бойкотировать вакцинацию, а также о том, что вместе с вакцинами от коронавируса в тело человека якобы вживляют встроенные наночипы, которые подключают людей к системам связи 5G.

Позднее приложение также удалила и Apple с формулировкой о том, что оно распространяет "ненадлежащее отношение к COVID-19 и распространяет дезинформацию".

Авторы Unjected, которое появилось в мае текущего года, позиционируют себя как "сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова".