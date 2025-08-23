Apple хочет использовать ИИ Google Gemini для Siri

Компания Apple ведет переговоры с Google о том, чтобы использовать искусственный интеллект Gemini для обновленной версии голосового помощника Siri.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Apple предложила Google разработать индивидуальную модель искусственного интеллекта, которая станет основой для новой версии Siri в 2026 году. Компания Google, по данным агентства, начала обучать модель, которая сможет работать на серверах Apple.

В Apple пока не приняли решение, как поступить: использовать для Siri модель, разработанную в самой компании, или же обратиться к партнеру. Ранее в этом году Apple общалась по поводу партнерства к Anthropic PBC и OpenAI, чтобы оценить, могут ли их модели Claude или ChatGPT соответственно стать "мозгом" для Siri.

В Apple пока не выбрали, кто может стать партнером. Первоначально компания рассматривала в этом качестве Anthropic, но из-за финансовых требований разработчика Claude расширила поиски.

На фоне новостей о возможном сотрудничестве Google и Apple акции обеих компаний выросли: Google — на 2,9% до 205,46 доллара, а Apple — на 1,4% до 227,95 доллара.

Apple планировала обновить Siri весной 2025-го, но из-за технических проблем отложила обновление на один год.