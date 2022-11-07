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Apple готовит новую версию iOS для устранения проблем с Wi-Fi на iPhone

Apple готовит новую версию iOS для устранения проблем с Wi-Fi на iPhone В ближайшем будущем Apple выпустит версию iOS 16.1.1, которая исправит проблему с произвольным отключением Wi-Fi на iPhone.
ИКТ
7 ноября 2022 г. 23:28
Apple готовит новую версию iOS для устранения проблем с Wi-Fi на iPhone

В ближайшем будущем Apple выпустит версию iOS 16.1.1, которая исправит проблему с произвольным отключением Wi-Fi на iPhone.

Как передает Report со ссылкой на издание MacRumors, среди посетителей их сайта появились владельцы устройств, работающих под управлением неанонсированной версии iOS 16.1.1. Журналисты предполагают, что iOS 16.1.1 – это непубличная версия, которую Apple выпустит в ближайшее время, чтобы исправить ряд проблем, появившихся в iPhone после установки iOS 16.1.

В частности, редакция MacRumors надеется, что Apple исправит проблему произвольного отключения Wi-Fi во время режима ожидания. Журналисты также предположили, что Apple может улучшить автономность iOS-устройств, а также увеличить скорость поиска Spotlight и анимации при закрытии приложений на iPhone 14 Pro. На все эти проблемы пользователи смартфонов Apple жалуются с 12 сентября, дня релиза iOS 16.

MacRumors также напоминает, что, по данным инсайдера Марка Гурмана, с выходом iOS 16.1.1 на iPhone появится возможность подавать сигнал бедствия SOS через спутниковую связь.

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