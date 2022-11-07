Apple готовит новую версию iOS для устранения проблем с Wi-Fi на iPhone

В ближайшем будущем Apple выпустит версию iOS 16.1.1, которая исправит проблему с произвольным отключением Wi-Fi на iPhone.
Как передает Report со ссылкой на издание
В частности, редакция MacRumors надеется, что Apple исправит проблему произвольного отключения Wi-Fi во время режима ожидания. Журналисты также предположили, что Apple может улучшить автономность iOS-устройств, а также увеличить скорость поиска Spotlight и анимации при закрытии приложений на iPhone 14 Pro. На все эти проблемы пользователи смартфонов Apple жалуются с 12 сентября, дня релиза iOS 16.
MacRumors также напоминает, что, по данным инсайдера Марка Гурмана, с выходом iOS 16.1.1 на iPhone появится возможность подавать сигнал бедствия SOS через спутниковую связь.