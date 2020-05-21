Apple обновила операционную систему

Американская корпорация Apple представила обновление операционной системы iOS, которое содержит ряд функций для более удобного пользования мобильными устройствами во время пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, новая версия iOS 13.5 уже доступна для скачивания.

Обновление позволит поддерживать технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом, которую Apple разработала совместно с Google для взаимодействия устройств iOS с операционной системой Android. При этом технологические гиганты обещают не нарушать принцип неприкосновенности личной жизни зараженных и их знакомых.

Однако специальные приложения, которые смогут работать на базе данной технологии, нужно будет скачивать дополнительно. По замыслу Apple, такие приложения должны создавать заинтересованные в этом министерства здравоохранения различных стран.

Кроме того, на iOS 13.5 усовершенствован групповой видеочат Facetime, а также появилась функция распознавания медицинской маски на лице. Благодаря этому Face ID не будет пытаться заново сканировать лицо пользователя для входа в систему, а сразу перебросит его на ввод пароля.