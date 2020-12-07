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Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11

Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11 Дефект затронул устройства, произведенные в период с ноября 2019 года по май 2020 года
ИКТ
7 декабря 2020 г. 10:00
Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11

Компания Apple запустила программу бесплатной замены модулей дисплеев iPhone 11 при проблемах с сенсорным экраном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

"Apple выяснила, что небольшой процент экранов iPhone 11 может перестать реагировать на прикосновения из-за проблем с модулем дисплея… Если на вашем iPhone 11 наблюдается эта проблема, воспользуйтесь средством проверки серийного номера, чтобы узнать подходит ли ваше устройство для участия в этой программе. В этом случае Apple или ее авторизованные поставщики услуг предоставят вам эту услугу бесплатно", - сообщает Apple.

Отмечается, что дефект затронул устройства, произведенные в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Программа замены дисплеев направлена на iPhone 11, произведенные в данный период, и продлится в течение двух лет после первой розничной продажи устройства данной модели. Данная программа действует по всему миру.

Кроме того, Apple сообщает о возможности возврата средств в случае, если исправление данного дефекта было проведено на платной основе до запуска программы. В то же время компания отмечает, что в случае выявления других повреждений, препятствующих замене дисплея, необходимо его устранить до обслуживания.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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Версия на английском языке iPhone 11 owners may get free screen replacement

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