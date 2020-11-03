Apple анонсировала третью с начала года презентацию

Компания Apple заявила, что проведет на следующей неделе презентацию новинок - третью с начала 2020 года.
Как предполагает издание, презентация будет посвящена переводу компьютеров Mac на собственные кремниевые чипы Apple. С 2005 года и до сих пор компания использовала в них процессоры Intel, тогда как iPhone и iPad работали на ARM–чипах. По информации Verge, ожидается, что первым в линейке Apple компьютером, который перейдет на чипы ARM-архитектуры, станет MacBook. О планах перехода на собственные процессоры компания заявляла прошедшим летом.
Для компании это станет четверым мероприятием с начала года и третьим, которое посвящено презентации новых устройств. Так, в сентябре Apple представила новые часы и планшет, в октябре – новую линейку смартфонов. В июне прошла традиционная для компании конференция для разработчиков, на которой представили новую iOS.