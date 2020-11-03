Apple анонсировала третью с начала года презентацию

Компания Apple заявила, что проведет на следующей неделе презентацию новинок - третью с начала 2020 года.

Компания Apple заявила, что проведет на следующей неделе презентацию новинок - третью с начала 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , мероприятие будет транслироваться из головного офиса в Калифорнии во вторник, 10 ноября. Компания анонсирует мероприятие словами "Еще кое-что" (One More Thing). Эту фразу, как отмечает специализированное издание Verge, она не раз использовала для представления знаменательных разработок. В последний раз под таким слоганом представляли iPhone X в 2017 году.

Как предполагает издание, презентация будет посвящена переводу компьютеров Mac на собственные кремниевые чипы Apple. С 2005 года и до сих пор компания использовала в них процессоры Intel, тогда как iPhone и iPad работали на ARM–чипах. По информации Verge, ожидается, что первым в линейке Apple компьютером, который перейдет на чипы ARM-архитектуры, станет MacBook. О планах перехода на собственные процессоры компания заявляла прошедшим летом.

Для компании это станет четверым мероприятием с начала года и третьим, которое посвящено презентации новых устройств. Так, в сентябре Apple представила новые часы и планшет, в октябре – новую линейку смартфонов. В июне прошла традиционная для компании конференция для разработчиков, на которой представили новую iOS.