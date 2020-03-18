Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", новый iPad Pro оснащен чипом A12Z Bionic и 8-ядерным графическим процессором, широкоугольной камерой на 12 МП, «сверхширокоугольной» камерой на 10 МП, а также сканером LIDAR — это технология измерения расстояния по длительности перемещения света до объекта и обратно для получения более реалистичной дополненной реальности (AR).

Еще одной особенностью iPad стала новая клавиатура Magic Keyboard со встроенным трекпадом, которая может удерживать iPad на весу и менять угол его наклона так, что можно сложить устройство в ноутбук. Зарядки хватит на 10 часов. Гаджет будет доступен в 11-дюймовом варианте за 799 долларов США и 12,9-дюймовом варианте за 949 долларов США. iPad Pro появится в США на следующей неделе, клавиатура — в мае.

Также Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Air, он обладает 4-ядерным процессором Intel Core i7, SSD-накопителем до 2 ТБ и клавиатурой Magic Keyboard. В Apple утверждают, что устройство будет настолько производительным, что позволит играть в игры. Стоить новый MacBook Air будет 999 долларов США.