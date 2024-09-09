Apple представила iPhone 16 с новым дизайном

В Театре Стива Джобса в Apple Park (Купертино, штат Калифорния) 9 сентября состоялась презентация смартфонов линейки iPhone 16.

В Театре Стива Джобса в Apple Park (Купертино, штат Калифорния) 9 сентября состоялась презентация смартфонов линейки iPhone 16.

Как передает Report , мероприятие под слоганом It’s Glowtime (англ. "Время сиять") проходит в нетипичный для "яблочных" анонсов день — понедельник. До этого Apple, как правило, выбирала вторники.

Основными новшествами Apple стали две базовые модели — iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Экраны устройств не изменились, аппараты оснащены все теми же дисплеями OLED 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно.

Корпус устройств сделан из алюминия. Изменения на тыльной стороне смартфонов сразу бросаются в глаза.

Базовые устройства новой линейки могут похвастаться новой компоновкой камер. На этот раз линзы расположены не по диагонали, как в iPhone 15 и ранее выпущенных моделях, а вертикально. Визуально подобное расположение камер напоминает iPhone X, который представили в 2017 году. Правда, в 7-летнем гаджете все элементы камеры закрывало единое стекло. В новых айфонах, напротив, хорошо различим каждый отдельный объектив.

Изменение камеры связано с новой опцией. Теперь базовые айфоны поддерживают пространственную видеозапись — 3D-клипы, которые можно просматривать с помощью гарнитуры Vision Pro от Apple. Кроме того, есть новая сенсорная кнопка для управления камерой. Она расположена ниже кнопки блокировки.