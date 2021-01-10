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App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение

App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа.
ИКТ
10 января 2021 г. 09:36
App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение

Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.

Напомним, что ранее Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".

В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании.

"Мы всегда поддерживали различные точки зрения ..., но на нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности. Мы заблокировали Parler в App Store до тех пор, пока они не решат эти проблемы", - приводит телеканал заявление Apple.

Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler, пишет CNBC. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.

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