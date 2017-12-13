Антивирус Касперского вне закона в США: Трамп подписал указ о запрете ПО российской компании

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Государственным структурам США официально запрещено применять программное обеспечение от российской компании "Лаборатория Касперского". Такое положение содержится в оборонном бюджете страны на следующий год. Как сообщает Report, cоответствующий документ подписал глава Белого дома Дональд Трамп.
Запрет действует начиная с 1 октября этого года. Дата считается началом 2018 финансового года.
Министерство внутренней безопасности США ввело подобный запрет в сентябре. В ведомстве полагают, что программные продукты от "Лаборатории Касперского" способны нанести ущерб национальной безопасности страны.
В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" сообщили, что компания не имеет никакого отношения к какому-либо кибершпионажу.
Ранее "New York Times" сообщила, что сотрудники израильской разведки, следящие за российскими хакерами, обнаружили, что программное обеспечение "Kaspersky Lab " используется как своего рода поиск Google для обнаружения конфиденциальных данных, хранящихся в государственных учреждениях США и других стран.
Также сообщалось, что Россия похитила секретные документы Агентства национальной безопасности США, ненадлежащим образом хранившиеся на домашнем компьютере одного из подрядчиков, на котором было установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky.
News DepartmentАвтор новости
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