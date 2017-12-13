Антивирус Касперского вне закона в США: Трамп подписал указ о запрете ПО российской компании

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Государственным структурам США официально запрещено применять программное обеспечение от российской компании "Лаборатория Касперского". Такое положение содержится в оборонном бюджете страны на следующий год. Как сообщает Report, cоответствующий документ подписал глава Белого дома Дональд Трамп.

Запрет действует начиная с 1 октября этого года. Дата считается началом 2018 финансового года.

Министерство внутренней безопасности США ввело подобный запрет в сентябре. В ведомстве полагают, что программные продукты от "Лаборатории Касперского" способны нанести ущерб национальной безопасности страны.

В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" сообщили, что компания не имеет никакого отношения к какому-либо кибершпионажу.

Ранее "New York Times" сообщила, что сотрудники израильской разведки, следящие за российскими хакерами, обнаружили, что программное обеспечение "Kaspersky Lab " используется как своего рода поиск Google для обнаружения конфиденциальных данных, хранящихся в государственных учреждениях США и других стран.

Также сообщалось, что Россия похитила секретные документы Агентства национальной безопасности США, ненадлежащим образом хранившиеся на домашнем компьютере одного из подрядчиков, на котором было установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky.