Android 12 предоставит возможность управлять устройством с помощью мимики

Google включила новую возможность в операционную систему Android 12, благодаря которой можно будет совершать действия через мимику.
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Можно будет назначить действия на определенные выражения лица: улыбку, поднятие бровей, открытие рта, взгляд влево, вправо и вверх. Функцию можно будет использовать для перехода на домашний экран, открытия того или иного приложения, прокрутки страницы, просмотра быстрых настроек или уведомлений.
Camera Switch станет потреблять много энергии, есть настройка чувствительности.