Android 12 предоставит возможность управлять устройством с помощью мимики

Функция Camera Switch доступна в 4-й бета-версии Android 12, однако установить ее с Play Market пока нельзя

Google включила новую возможность в операционную систему Android 12, благодаря которой можно будет совершать действия через мимику.

Как передает Report со ссылкой на The Verge , функция Camera Switch доступна в 4-й бета-версии Android 12, однако установить ее с Play Market пока нельзя — только скачав дистрибутив.

Можно будет назначить действия на определенные выражения лица: улыбку, поднятие бровей, открытие рта, взгляд влево, вправо и вверх. Функцию можно будет использовать для перехода на домашний экран, открытия того или иного приложения, прокрутки страницы, просмотра быстрых настроек или уведомлений.

Camera Switch станет потреблять много энергии, есть настройка чувствительности.