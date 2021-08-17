О нас
Report Georgia
Аудио новости

Android 12 предоставит возможность управлять устройством с помощью мимики

Android 12 предоставит возможность управлять устройством с помощью мимики Функция Camera Switch доступна в 4-й бета-версии Android 12, однако установить ее с Play Market пока нельзя
ИКТ
17 августа 2021 г. 14:15
Android 12 предоставит возможность управлять устройством с помощью мимики

Google включила новую возможность в операционную систему Android 12, благодаря которой можно будет совершать действия через мимику.

Как передает Report со ссылкой на The Verge, функция Camera Switch доступна в 4-й бета-версии Android 12, однако установить ее с Play Market пока нельзя — только скачав дистрибутив.

Можно будет назначить действия на определенные выражения лица: улыбку, поднятие бровей, открытие рта, взгляд влево, вправо и вверх. Функцию можно будет использовать для перехода на домашний экран, открытия того или иного приложения, прокрутки страницы, просмотра быстрых настроек или уведомлений.

Camera Switch станет потреблять много энергии, есть настройка чувствительности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Android 12 to enable controlling device using facial expressions
Версия на азербайджанском языке “Android” cihazlarını mimika ilə idarə etmək mümkün olacaq

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
10 августа 2021 г. 19:22
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
11 августа 2021 г. 18:00
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Объявлены результаты вступительных экзаменов в I и IV группы
Объявлены результаты вступительных экзаменов в I и IV группы
10 августа 2021 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi