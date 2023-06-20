Анар Рзаев: В Азербайджане разрабатываются мобильные приложения в сфере пассажирских перевозок

11:01 В настоящее время в Азербайджане 67-68% отличительных знаков в области транспорта выдаются в электронном виде. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), действующего при Мини

В настоящее время в Азербайджане 67-68% отличительных знаков в области транспорта выдаются в электронном виде.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), действующего при Министерстве цифрового развития и транспорта, Анар Рзаев.

Он подчеркнул также, что бланки разрешений выдаются в электронном виде.

A.Рзаев отметил, что AYNA продолжает внедрять инновационные решения в сфере пассажирских перевозок с целью облегчения использования общественного транспорта пассажирами и повышения качества обслуживания: "Ведется работа над новыми электронными приложениями".