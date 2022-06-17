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Анар Гулиев: Заблокировано около 200 млн вредоносных программ

Анар Гулиев: Заблокировано около 200 млн вредоносных программ В рамках мер по безопасности сетей более 193 миллионов вредоносных программ были выявлены через брандмауэр, более 3 миллионов - через централизованную антивирусную систему, более 35 тысяч вредоносных файлов - через "песочницу", в результате детектирования
ИКТ
17 июня 2022 г. 12:52
Анар Гулиев: Заблокировано около 200 млн вредоносных программ

В рамках мер по безопасности сетей более 193 миллионов вредоносных программ были выявлены через брандмауэр, более 3 миллионов - через централизованную антивирусную систему, более 35 тысяч вредоносных файлов - через "песочницу", в результате детектирования (обнаружения) целевых кибератак заблокировано 744 специальных индикатора.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента информационных технологий Центрального банка Азербайджана Анар Гулиев, выступая на выставке финансов и технологий Fintex Summit.

По его словам, одной из причин кибератак является использование пиратского программного обеспечения: "На многих предприятиях мы наблюдаем использование пиратских операционных систем, программного обеспечения. Наиболее часто используемые ресурсы - это загрузки с российских и иранских сайтов. 80-90% этих продуктов заражены вредителями”.

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Dövlət qurumlarının şəbəkələrinə yönəlmiş 200 milyona yaxın zərərverici bloklanıb"

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