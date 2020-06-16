​Американским компаниям разрешили сотрудничать с Huawei

Американские компании могут сотрудничать с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei по определенным областям в рамках работы над стандартом мобильной связи пятого поколения 5G.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении минторга США по итогам принятия соответствующего решения.

При этом американские фирмы могут даже раскрывать Huawei свои технологии, с которыми можно было делиться с ней до того, как китайская корпорация в мае 2019 года попала в черный список минторга.

"Данное решение направлено на обеспечение того, чтобы включение Huawei в черный список в мае 2019 года не помешало американским компаниям участвовать в важных направлениях деятельности по разработке стандарта мобильной связи", - отметили в ведомстве. Это связано с тем, что Huawei имеет "широкое участие в организациях по разработке стандарта" мобильной связи, пояснили в министерстве.

По словам американского министра торговли Уилбура Росса, решение властей обеспечит "способность американской индустрии вносить более значительный вклад в деятельность по разработке стандартов в телекоммуникационном секторе".