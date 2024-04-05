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Американский стартап разрабатывает безопасное для планеты топливо

Американский стартап разрабатывает безопасное для планеты топливо Работающий в сфере чистых технологий американский стартап Terragia Biofuel привлек шесть миллионов долларов для создания биотоплива. Оно будет более безопасным для экологии и планеты.
ИКТ
5 апреля 2024 г. 20:33
Американский стартап разрабатывает безопасное для планеты топливо

Работающий в сфере чистых технологий американский стартап Terragia Biofuel привлек шесть миллионов долларов для создания биотоплива. Оно будет более безопасным для экологии и планеты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает портал ESGtoday.

Деньги получены в рамках первого этапа финансирования. Они будут направлены на развитие компанией собственного метода переработки биомассы в этанол и другие продукты.

Основанная в 2022 году Terragia из американского штата Нью-Гэмпшира разрабатывает технологию, позволяющую производить экологически чистое топливо из целлюлозы. Компания создала специальный способ обработки биомассы с помощью микроорганизмов. Он является альтернативой традиционному процессу ферментирования и термохимической обработки и позволяет удешевить процесс производства.

"Биотопливо из целлюлозы поможет обеспечить низкоуглеродным топливом авиацию и другие виды транспорта, которые сложно электрифицировать. Оно также способствует снижению уровня углекислого газа в атмосфере", - прокомментировал директор Национальной лаборатории по изучению возобновляемых источников энергии Мартин Келлер.

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