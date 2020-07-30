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Американский штат начал расследование замедления старых iPhone

Американский штат начал расследование замедления старых iPhone Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции
ИКТ
30 июля 2020 г. 03:27
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone

Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы по этому делу, оказавшиеся в его распоряжении.

По информации агентства, расследование с участием нескольких штатов началось в октябре 2018 года. Отмечается, что следователи запросили у компании информацию о "неожиданном отключении" устаревших устройств и снижении скорости их работы.

1 июня сообщалось, что административный суд в Лацио (Италия) оставил в силе требование антимонопольных органов по выплате Apple 10 миллионов евро местным потребителям. Компания будет обязана выплатить эту сумму владельцам iPhone в Италии за замедление смартфонов, вызванное обновлением ПО.

В начале марта Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов в качестве компенсации владельцам старых iPhone. Согласно решению корпорации, владелец каждого iPhone, который стал медленнее в результате обновлений, получит по 25 долларов.

Первые подобные обвинения в адрес Apple прозвучали еще в 2017 году. Тогда компания признала, что замедляет работу старых моделей своих смартфонов из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватать. Для того, чтобы внезапные отключения не происходили, компания несла изменения в операционную систему iOS, замедляющие выполнение определенных задач при нехватке ресурсов.

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